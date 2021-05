E l hijo del fallecido músico de rock Norberto "Pappo" Napolitano fue detenido tras ser acusado de amenazar de muerte, atacar a golpes y dejar encerrada durante casi un día a su pareja en el quincho de la casa en la que convivían, en la localidad bonaerense de Benavídez. La pareja de Luciano Napolitano dijo ayer que es "la tercera vez" que es agredida por él y aseguró que el acusado la intentó "atropellar y rociar con alcohol", tras lo cual la mantuvo cautiva. "Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui", relató a la prensa Mariel Oleiro (33), pareja de Napolitano, que permanece detenido tras la denuncia por violencia de género.

Según explicó la mujer, todo se inició cuando le pidió las llaves para ir a comprar comida para los animales y él la insultó y se le tiró encima para golpearla. "Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima y me puso las rodillas en el pecho. Las nenas pedían que me suelte", detalló en referencia a las hijas del acusado. "Luego me dijo que me aleje de la camioneta mientras me rociaba con alcohol. Les dijo a las hijas que suban a la camioneta, puso primera e intentó atropellarme", sostuvo.

Oleiro aseguró que no es la primera vez que el hijo del rockero, que también es músico, la agrede y recordó que anteriormente la apuntó con un revólver, aunque no llegó a gatillarle. Según dijo la víctima, Napolitano cambió de actitud luego del fallecimiento de su abuela meses atrás: "No tuve más cercanía con él, se refugió en una casita que tenía. Se encerró y empezó a tomar alcohol y drogas", indicó.

Al ser indagado, Napolitano dijo que fue una discusión de pareja, que ella fue quien lo agredió a él y que el arma de fuego que estaba en su casa la heredó hace 15 años. El hijo del legendario músico afirmó que "sólo discutió" con su novia. Además, sostuvo que en ningún momento la mantuvo cautiva e insólitamente aseguró que "ella podía salir cuando quería". No fue lo único. El hombre además trató de invertir la situación y aseguró que fue Mariel quien lo golpeó. "Amenazó con quitarme a mis hijos", dijo el hombre. "Yo tenía miedo de que ocurriera una desgracia", sostuvo el imputado luego de asegurar que fue la mujer la que se le abalanzó para golpearlo.