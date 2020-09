El gobierno accedió por primera vez en la historia a desclasificar archivos sobre posibles avistamientos de naves extraterrestres e hizo públicos los datos disponibles sobre el denominado "Caso Bariloche", ocurrido en 1995. El 31 de julio de 1995 un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba a punto de aterrizar en esa ciudad fue interceptado por un objeto no identificado que lo obligó a realizar una maniobra de escape de alto riesgo. Jorge Polanco llevaba 18 años como piloto de Aerolíneas Argentinas y esa noche vivió un momento que le cambió la vida para siempre. En esa oportunidad comandaba el vuelo AA 674 con destino a San Carlos de Bariloche. "Me siguió durante 17 minutos", explicó el piloto argentino que vio un OVNI. "Desde la torre de control nos dicen que no tenían nada, sólo un avión de Gendarmería, pero que está detrás nuestro. Era un avión militar -recuerda Polanco- con dos gendarmes que resultaron dos grandes amigos y luego fallecieron".