El abogado de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Maradona que fue allanada y notificada como posible imputada en la causa por la muerte de Diego Maradona, aseguró que su clienta "está a derecho", comentó que en este caso se investigará a "todos los profesionales" y que cada uno deberá "responder por sus incumbencias". "Vengo a aceptar el cargo y a notificarme de las próximas medidas de prueba que se van a llevar en el expediente. Asimismo voy a pedir formalmente fotocopias de toda la causa", dijo a la prensa el abogado Vadim Mischanchuk, en la puerta de la Fiscalía General de San Isidro. "Declaró como testigo el día del hecho porque estaba presente en el lugar. Después el fiscal ordenó el allanamiento, con lo cual su estatus dentro de la causa cambió. Ahora es una persona que está siendo investigada, como es habitual en los casos donde se averiguan las causales de muerte de un paciente", explicó el abogado. "A veces, la palabra imputado se asocia a procesado o a que hay una carga probatoria contra una persona", explicó y aclaró que en esta causa "se investiga la actividad de todos los profesionales de salud que participaron de esa atención" a Maradona y "si hubo un homicidio sin dolo, pero con negligencia, imprudencia o impericia". "Cuando vos averiguás las causales de muerte, lo primero que tenés que hacer es la autopsia y recolectar las historias clínicas para llegar a esa conclusión, para saber primero de qué se murió y, después, si esa muerte se le puede asignar a alguien con una responsabilidad penal. Muchas veces no", comentó. Consultado respecto de si hubo negligencia por parte de su clienta, Mischanchuk respondió: "Sería irresponsable de mi parte hoy sin haber tenido contacto con las historias clínicas, sin haber tenido contacto con los peritos, de que se hagan las pericias histopatológicas y toxicológicas, adelantar si en este caso hubo o no hubo". Cuando le preguntaron quién dirigía la salud de Maradona, el abogado contestó: "No siempre hay un jefe médico. Cuando hay un paciente que tiene múltiples patologías, se conforma un equipo. En salud y en medicina, hay una división de tareas y un principio de confianza. Esta es una investigación penal, y cada uno responde por sus incumbencias".