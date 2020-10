Un delegado del frigorífico, llamado Hernán, explicó a los medios que su compañero respondió con golpes porque los jóvenes comenzaron a insultar. "Mi compañero estaba bajando la jaula con los animales y ahí se acercaron los chicos a decirle que era un asesino, que cómo van a matar a la vaca, y lo insultaron. Él no tiene nada que ver, hace su trabajo y no es ilegal", aseguró. "Un vecino y un corralero fueron los que le pegaron a uno de los chicos. Yo no comparto lo que hizo, pero el chico estaba solo y se desquitó. La situación se desmadró cuando ellos comenzaron con los insultos", manifestó el delegado.