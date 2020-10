A l conmemorarse diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el gobierno del Frente de Todos realizó ayer un acto homenaje en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que incluyó la instalación de la estatua del ex presidente, retirada de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito. "Mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina", aseguró el presidente Alberto Fernández y ratificó su promesa de campaña de "volver a poner a la Argentina de pie".

En coincidencia con el aniversario del triunfo electoral del año pasado, el mandatario nacional, que se desempeñó como jefe de gabinete de la gestión de Néstor Kirchner, caminó desde Casa Rosada hasta el emblemático CCK acompañado por el gabinete nacional y por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros funcionarios.

Visiblemente emocionado por el aniversario del que no participaron Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos (como es su costumbre, aclarada en la carta que publicó el último lunes donde agradeció el gesto de Alberto), el Presidente brindó unas palabras: "Hoy es el discurso más difícil que me ha tocado porque se cumplen diez años de que Néstor Kirchner nos dejó y, también, un año desde que el Frente de Todos ganó las elecciones y volvió a poner en Casa de Gobierno un presidente y una vicepresidenta preocupados por los que peor están", dijo el primer mandatario.

Consideró que Kirchner fue "capaz de devolverle a una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y era el camino, y hoy lo volvemos a poner en su lugar". Fue un presidente "que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra declaraban, lo que la política consideraba difícil de hacer" y que "tuvo el coraje de hacerlo" alcanzando "logros" que son "como infinitos" para la historia argentina.

Enumeró como conquistas: desde "poner una Corte Suprema de Justicia digna" hasta "terminar con la libertad de los genocidas" y "trabajar por los derechos de los hijos de desaparecidos", además de "abrazar" a Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y Taty Almeida, y "darles el lugar que ellas merecían" con las políticas de memoria, verdad y justicia.

"Se los digo cada vez que las veo: la Casa de Gobierno es de ustedes y ustedes entran cuando tienen que entrar porque ellas nos enseñaron lo que es el coraje cuando el miedo te hace presa. Y Néstor las abrazó y les abrió las puertas y después Cristina", sostuvo el mandatario, para luego destacar que hoy los "hijos de la generación de Néstor" como Eduardo "Wado" de Pedro, Fernanda Raverta, Juan Cabandié, Horacio Pietragalla y Victoria Donda, ocupan cargos en el gobierno.

Al referirse a la estatua del ex mandatario, rescatada desde un depósito en la ciudad de Quito, en Ecuador, tras haber sido desplazada de la ex sede de la Unasur, Fernández reveló que al enterarse por el ex presidente colombiano Ernesto Samper sobre su estado, instruyó inmediatamente a su secretario general, Julio Vitobello, para que comenzara con las gestiones para su regreso al país.

A su vez, Fernández definió que el comienzo de su etapa con el entonces gobernador de Santa Cruz, antes del triunfo electoral del 2003, se sentía como estar "virtualmente en Siberia" y reivindicó a las figuras de Carlos Zannini y Oscar Parrilli como miembros de ese grupo, ambos invitados y presentes en el acto.