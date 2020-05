V erónica, la esposa de Miguel Alejandro Pereyra, de 42 años, el jardinero descuartizado por el escribano Ricardo Ignacio Baladía (56), quien fue detenido a la vera del río Luján cuando se estaba deshaciendo del cuerpo trozado del hombre que transportó desde Morón en el baúl de su auto. Ante versiones de que la víctima tenía una relación gay con su asesino, la mujer aclaró que "mi esposo no era pareja del escribano, no sé por qué se ensañó así con él". Sin embargo, recordó que Baladía le decía: "’La fuerza que debés tener vos, sos grandote’. Yo no sé si él se sentía atraído hacia él. Pero, que yo sepa, no tuvo parejas homosexuales, siempre nos habló de mujeres. Yo conozco a su familia".

"Siempre nos acusaba de robarle cosas. El año pasado me denunció y me mandó allanar por dos relojes que le faltaron. Lo echó a mi marido y después lo volvió a llamar para trabajar otra vez para él, y no quería que yo me enterara. Le decía a Miguel: ‘Seguro que Vero sigue enojada, yo le voy a pedir perdón’. El escribano lo tenia en negro a mi marido, él le pagaba y trabajaba por día. Hacía su trabajo y se retiraba. Baladía le regaló dinero para el cumpleaños de él, le dio 2.000 pesos a Miguel. ‘Para que te comas un asadito’, le dijo", señaló Verónica.

"Yo quiero que citen a todos los empleados que trabajaba con el. ¿Cómo puede ser que ahora nadie lo conozca? ¿Qué es lo que pasa? Tenía varios empleados y de golpe todos desaparecieron", se preguntó la mujer del descuartizado, que está muy preocupada por su situación económica, ya que: "Dejaron sin papá a cuatro criaturas. Estuve con problemas en el corazón y tuve que dejar mis trabajos de limpieza. Miguel era el sostén de sus hijos. El más grande tiene 14, Gonzalo; Fernando, de 10; Agostina, de 8, y Bruno tiene 5 años. Ellos vieron el caso en la tele. El único que no sabe nada de lo que pasó es el más chiquito. Ahora estoy yo con mi familia, conteniéndolos, y del colegio me dijeron que me van a brindar apoyo. Yo estoy durmiendo en una pieza de mis hermanos con mis hijos porque tengo miedo. No sé si el escribano lo hizo solo o con alguien", concluyó Verónica, muy angustiada. Ricardo Ignacio Baladía se negó a declarar este viernes ante la fiscal de la causa. El escribano, domiciliado en el partido bonaerense de Morón, fue indagado por Mariana Virginia Suárez.