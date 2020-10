E l martes saldrá a la calle un libro que tiene preocupado al ex presidente Mauricio Macri. "Hermano" está escrito por el periodista Santiago O’Donnell, pero protagonizado por Mariano Macri, uno de los hermanos menores de Mauricio. Según se informó, el libro está basado en más de 17 horas de entrevista entre el periodista y Mariano Macri, y revela escándalos sobre la historia familiar empresaria y política del clan Macri.

Ayer, el ex presidente decidió anticiparse a las preguntas de la prensa. "Sé que va a salir un libro, pero sólo vi la tapa y algunos títulos", aclaró. No obstante, dijo estar "mal, porque son las mismas mentiras que dicen desde siempre en el kirchnerismo, y no tienen nada que ver con la realidad". En declaraciones televisivas, Mauricio recordó la difícil relación que mantuvo con su padre y los numerosos cruces que protagonizó con sus hermanos por el control de las empresas familiares. "Fueron muchas horas de terapia, como ya conté, y sigo en ese proceso", advirtió. En ese marco, aclaró que "lo que más me preocupa es mi madre, que tendrá que pasar por todo esto".

En el medio, la disputa de la familia por la herencia de Franco Macri.

Interna y Cristina

Además, el ex mandatario se refirió a su polémica autocrítica de días atrás, cuando culpó al "grupito filoperonista" integrado por su ministro del Interior Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó por no haber logrado acuerdos profundos con la oposición. "Quiero volver sobre eso. La gente me eligió a mí, yo elegí al equipo y estoy orgulloso de eso. La culpa fue mía", aseguró.

Sin embargo, ahora consideró que "se pudieron hacer acuerdos chiquitos, y no los profundos, porque Cristina Kirchner siguió teniendo el control del sistema político".