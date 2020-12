Estuvo involucrado sin imaginárselo en la crisis de su amigo El Polaco y Barby Silenzi. El audio de Fede Bal al cantante decía: "La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada. Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto". Y con eso se pudrió todo.

Pero la mamá del actor, Carmen Barbieri, salió en su defensa. Consultada en "LAM" sobre la fiesta que hizo su hijo, explicó: "Que yo sepa, no fue una fiesta, fue un asado para unos amigos, para los pocos que le quedaron porque todos se fueron a vivir a Europa. No estuve en esa fiesta, pero no fue una fiesta, fue un asado y lo invitó al Polaco porque sabía que estaba medio tristón", aseguró la capocómica.