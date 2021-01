Axel Kicillof cuestionó a quienes pusieron en duda la efectividad de las vacunas, y aseguró que las clases en la provincias serán presenciales "pero mixtas".

"El 17 de febrero vamos a comenzar con la revinculación con chicos y chicas que tuvieron más dificultad en la continuidad. Empezamos sólo con ese grupo que más sufrió en la pandemia. A partir del 1° de marzo, con una presencialidad con muchas modificaciones. Si en vez de cerrarnos a una discusión sensacionalista nos ponemos a ver con seriedad qué se hizo en todo el planeta, vemos que hubo regresos intermitentes condicionados a la circulación del virus, a la situación de las escuelas", aseguró con nuevas críticas a la gestión porteña.

Kicillof se mostró a favor de "trabajar con testeos aleatorios para ir siguiendo la situación, pero con protocolos muy estrictos: distanciamiento en las aulas, y por lo tanto algún esquema de rotación. Si en un aula entraban 30 chicos sin distancia, esa aula ya no va a admitir 30 chicos con distancia, es una cuestión lógica".

"Miserables"

"Yo tenía alguna inquietud cuando lanzamos la preinscripción para la vacunación, sobre qué llegada había tenido la campaña antivacunas. Y la verdad es que en poco menos de un mes, y sin hacer ninguna acción comunicacional fuerte, superamos el millón de inscriptos. Yo creo que la campaña antivacunas está liquidada", aseguró en la entrevista. Y apuntó nuevamente a dirigentes y periodistas que llamaron a no vacunarse. "Se ha manifestado por el absurdo: cuando había muchas medidas de aislamiento y cuidado, las combatían. Cuando se fueron relajando, se quejaban de que había muchos contagios. Están en contra de las vacunas, de la Sputnik, pero después critican que son pocas dosis. No hay una conversación lógica y razonable para dar, es irracional", consideró, y agregó que "cuando se discuten cuestiones de salud, y hay vidas en juego, recomendar que no se apliquen una vacuna, que es lo único que tenemos, con el esfuerzo grandísimo que hicimos para que lleguen en tiempo, forma y cantidad, es miserable. Militar contra las vacunas es algo muy miserable".