La mamá del nene que participó junto con su padre del asalto a una peluquería de Vicente López afirmó que su ex pareja tiene antecedentes criminales. Dijo que cuando vio las imágenes "no podía creer lo que estaba sucediendo". "Le pido disculpas al peluquero", manifestó y se ofreció a pagar por el corte que le hizo al nene. Se separó del padre de su hijo hace siete años, pero fue recién este verano que el chico empezó a demostrar cambios de conducta. "Mi hijo es una víctima más. Yo me descompuse, en ningún momento pensé que lo iba a llevar a robar con él", expresó. "Es la primera vez que hacía algo así. No quiero que le arruine la vida. Mis hijos y yo tenemos vergüenza", se lamentó la madre, y remarcó: "Siempre pedí ayuda, nunca me callé. Nunca lo cubrí. Él me dijo que el padre le dio el arma y le dijo lo que tenía que hacer. Yo siempre le dije ‘tu papá no es ejemplo de nada’".