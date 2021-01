L a actividad profesional de Fabián Gianola en la temporada a punto de finalizar estuvo centrada, de manera integral, en la conducción de su propio ciclo radial, situación que le significó un momentáneo alejamiento de la actuación, emergencia sanitaria mediante. Ahora, con la vuelta a los escenarios, ya transitó la etapa de la antesala del regreso a uno de sus grandes amores: el teatro. Y lo disfruta como actor y director en el nuevo complejo teatral Regina, junto a Claribel Medina, para ponerse de lleno en la obra "Relaciones peligrosas", del dramaturgo italiano Aldo Nicolaj.

-Esta obra habla, precisamente, de aquellos vínculos que nos generan incomodidad. ¿Cómo ha sido tu visión sobre este material, en esta oportunidad, como actor y realizador?

-Es una comedia negra y que se mete, justamente, en esos vínculos sinuosos que se dirimen entre tóxicos y fatales. Y si bien este eje de episodios es bastante oscuro, el recorrido de las historias pasa por el humor. Y me llamó poderosamente la atención. Realmente no tenía antecedentes de un texto de estas características. Por otra parte, el autor maneja muy bien este tipo de temáticas, de hecho, lo ha transitado en otras obras y realmente me sorprendió. También, como director, poder enfrentarme ante este material me resultó subyugante.

-¿Experimentaste en lo personal una o varias relaciones peligrosas?

-Creo que no las he tenido (risas). Mis relaciones han sido, en este sentido, lindas, abiertas y transparentes.

-¿Cómo vivís esta vuelta a los escenarios?

-Con mucha ilusión. Remontándonos al pasado reciente, yo había terminado la temporada teatral anterior, el 15 de marzo pasado, previa de la cuarentena, con la obra "Burlesque" y se nos cortó, a partir de entonces, toda la actividad programada que teníamos prevista para Buenos Aires y el interior del país. Volver es una gran alegría, luego de muchas frustraciones, y me interesa remarcar que el teatro no contagia; se asumen todos los protocolos y se elude todo tipo de riesgos.

-El actor, como todo trabajador de la industria del arte, ¿debería ser considerado esencial?

-La gente en esta etapa de emergencia sanitaria acudió muchísimo al hecho creativo de la ficción, series, miniseries y todo tipo de formatos se instalaron en los hogares. Recurrió mucho a una buena película para poder evadirse de esta dura realidad. Y lo mismo sucedió con el streaming, más tarde. Siempre el arte es esencial en la vida de cualquier ser humano, más allá de cualquier circunstancia como la que estamos viviendo.

-¿Hay algún personaje que sea más querido por vos en estos años?

-Muchos. Desde el gay que hacía en "Los Benvenutto", que me dio esa popularidad enorme y por la que Emilio Disi me dijo: "A partir de ahora, vos ya no te quedás más sin trabajo". Y hasta lo que hice con "39 escalones", "El último de los amantes ardientes" o el personaje de (Juan José) Campanella en "Entre caníbales". Hice muchas cosas muy lindas.

-¿Cómo transcurre, por estos días, tu vida sentimental?

-Estoy separado desde hace cuatro años y divorciado, puntualmente, hace uno. Con Verónica estuvimos 30 años en pareja y las circunstancias de la vida nos llevaron a esta instancia. Ahora, cada uno se encuentra en sus nuevos proyectos; yo estoy solo ahora y me encuentro muy bien, disfrutando de esta soledad, aunque, como siempre, abierto al amor.

-¿Te sentís hoy representado por la Asociación Argentina de Actores?

-No, por supuesto que no. Si vieras a diario los mails que llegan encargándose de situaciones que no tienen nada que ver con el trabajo del actor mientras el gremio se está muriendo de hambre y la entidad está endeudada en no sé cuántos millones de pesos, la verdad que da más tristeza.