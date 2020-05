T odos los caminos llevan al doctor de los famosos. Denunciado por ex pacientes, su recepcionista y vecinos de la clínica, ahora le llegó el turno a su ex pareja. Después de siete años en silencio y cargando en sus espaldas un juicio controversial, Alejandro Pugliese habló en televisión sobre Rubén Mühlberger, a quien acusó de tener "doble cara".

En una entrevista realizada por el ciclo "Nosotros a la mañana", del Trece, Pugliese recordó parte de sus doce años en pareja con el doctor ortomolecular, con quien fundó Klinic Mühlberger. Él se encargaba de la construcción y la decoración del establecimiento, hasta la separación.

"En 2008, 2009, él era civilizado, simpático con los pacientes, y empezaron a venir los actores y actrices. En 2010 había un poco de fricción, en 2012 también, pero en 2013 fue patético y siniestro", dijo el ex del doctor en una entrevista por videollamada. Allí también afirmó que "con la cámara y las fotos Rubén sacó su parte psicópata... Tenía irregularidades en su personalidad".

Entre sus recuerdos personales, Pugliese dijo: "Teníamos una relación tóxica: yo tenía 32 años y él 10 años más que yo. Fue mi primera pareja, me definí gay en ese momento. Los primeros años eran tranquilos, se empezó a poner feo los últimos años".

Aunque en 2012 la pareja llegó a su fin, mantuvieron la sociedad comercial, pero según dijo, en ese momento el vinculo empeoró. "Estábamos almorzando y de golpe me dice que tenía un proyecto y me pidió un contacto. que no le quise dar y no le gustó nada, pensó que le estaba ocultando algo. De golpe vuela un cuchillo tramontina y me lo clava en la sien. Me podría haber matado", contó Pugliese, que durante la entrevista se encargó de apuntar a la peligrosidad de Mühlberger.

"Siempre me decía que siendo médico sabía cómo matar a una persona con un cuchillo casero, sabía dónde tenía que cortar. Era una persona peligrosa", insistió el hombre, que también aclaró sobre los tratamientos de la clínica: "Cuando yo estaba con él, no había irregularidades. No hacia ningún tipo de prácticas que no estén avaladas por Salud".