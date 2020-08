E l ministro de Educación, Nicolás Trotta, lanzó su libro "Mujica por Pepe", basado en la vida y las experiencias del ex presidente de Uruguay, José Mujica. En una serie de conversaciones, describe a través de las palabras del protagonista su historia, sus orígenes, sus vivencias, su militancia y su carrera política.

Con un prólogo del presidente Alberto Fernández y epílogo del ex mandatario de Brasil Lula Da Silva, el libro fue un trabajo que el ministro realizó antes de asumir su cargo y que sale a la luz como novedad de agosto por Editorial Ariel de Planeta. En diálogo con "Crónica", Trotta reveló los detalles de este proceso.

-¿Por qué eligió escribir un libro sobre Pepe Mujica?

-Pepe es un personaje único, su vida es casi de película. Cómo a lo largo de su trayectoria transitó momentos de enormes dificultades, como fue la prisión y la tortura durante la dictadura en Uruguay. Él, siendo un importante dirigente del movimiento Tupamaros, con la recuperación de la democracia se convirtió en un actor de consolidación del Frente Amplio y luego llegó a la Presidencia. Un hombre con una marcada simpleza, que a partir de sus comportamientos cotidianos también empezó a dar debates profundos vinculados con la realidad del hiperconsumismo de nuestros países. Pepe se ha transformado en un testimonio de coherencia entre su manera de pensar y su manera de vivir, y un impulsor de un mensaje que también tiene la voluntad de poner en crisis ciertas cuestiones preestablecidas.

-¿Cómo fue la propuesta del libro a Mujica?

-La última vez que vino a Buenos Aires, en el marco de la campaña presidencial del Frente Amplio, le propuse algo que me parecía un desafío, poner en valor esas charlas. Poder llevar adelante jornadas largas en las que pudiéramos conversar sobre su vida, para generar un libro testimonio de toda su trayectoria. Pero, también, poder adentrarnos en debates vinculados con lo que han sido los procesos que ha vivido América Latina en los últimos años, su gobierno y su mirada crítica sobre la situación global.

-¿Fue suya la idea de encontrarse en su casa de Uruguay?

-Él me propuso que nos encontremos en Uruguay. Estuvimos cuatro días en su casa conversando, con un grabador, donde grabamos más de 23 horas de intercambio. Fueron diálogos que empezaban a la mañana y terminaban entrada la noche.

-¿Que fue lo que más lo marcó de las conversaciones que tuvo con Mujica?

-No sé si fue algo en particular, pero Pepe tiene una frase que siempre dice: "Vive como piensas o pensarás como vives". Creo que esa frase sintetiza en parte la coherencia que debe tener toda persona. Tratar en su cotidianidad y en sus actitudes diarias, reflejar la mirada que tiene uno sobre la sociedad, sobre su comportamiento y sobre los demás. En eso Pepe ha hecho un culto, no sólo de vivir como piensa, porque él vive de una manera muy simple, sino también en sus actitudes políticas a lo largo de toda su trayectoria. Un pensamiento que también fue modificándose a lo largo de la vida, porque él es hijo de las situaciones que ha vivido.

-Es un político que ha vivido mucho en su historia de militancia...

-Es una persona que ha transitado la cárcel por más de una década, permaneció detenido en condiciones infrahumanas, sufriendo la violación de sus derechos humanos, estando en cautiverio en la soledad más absoluta, algo que también terminó configurando su propia filosofía de vida.

-¿Cómo definiría a Pepe Mujica luego de tener estas conversaciones?

-Es un tipo auténtico. Cuando yo empiezo el libro le pregunto: "¿Quién es Pepe?". Y él me contesta: "Un loco que piensa cosas raras". Pero me parece que es una persona simple, auténtica, que ha abocado su vida principalmente a cambiar la realidad de su país. Pepe ha tenido un impacto a nivel global, no sólo por lo que ha pretendido hacer, sino por las definiciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria política y principalmente cuando fue presidente. Cómo él siempre ha incentivado el debate en el campo de las ideas.

-Los dos son políticos, militantes. ¿Se sintió identificado con Mujica?

-Me he llevado muchos aprendizajes de Pepe, pero creo que la coherencia es algo que uno nunca debe perder. Algo que siempre tiene que tener claro un dirigente político es qué pretende representar. En eso me siento reflejado en Pepe y en cómo él incentiva o intenta poner en crisis muchas cuestiones preestablecidas. El hecho también de tomar conciencia de cómo ampliar el margen de lo posible, de no conformarse muchas veces con la realidad que uno transita para tener la capacidad de ir más allá. Pepe sintetiza un poco eso.

-Pepe Mujica dice en su libro: "La educación es una aventura" ¿Lo es también para usted?

-Pepe habla de la educación como una aventura, como una herramienta de transformación. A lo largo de su gobierno fue uno de los ejes más importantes, del cual no se encuentra satisfecho por el resultado final. Pero en Uruguay había una sola universidad nacional, la Universidad Nacional de la República, y él logró una nueva universidad. Ese fue un debate muy complejo que se llevó adelante en el Congreso uruguayo, Pepe pretendía democratizar más el ingreso a la universidad. Me parece que él le ha dado mucho a la educación, lo dijo en su discurso de asunción: "La educación es lo primero, la educación es lo segundo, la educación es lo tercero". Son las prioridades.

-¿Con qué va a sorprender el libro al lector?

-El libro es un testimonio de su vida y de sus conceptos. También tiene fotos inéditas que me prestó Lucía, quien es su compañera de toda la vida, senadora y quien fue además vicepresidenta de Uruguay. Lucía me prestó una caja llena de fotos personales de Pepe y me prestó el primer cuaderno que le dieron en prisión para que empezara a escribir. Él estuvo siete años sin poder escribir o leer. Ya estaba, como dice Pepe, "al borde de la locura". Pero en un momento logró que le den libros, no políticos, sino de biología, de física, que lo empezaron a hacer rever muchas cosas de la educación técnica.

-¿Encuentra algo de peronista en Pepe Mujica?

-A él lo acusan de ser el frenteamplista más peronista. Para todo el que no es argentino es difícil comprender al peronismo, pero Pepe cuenta en el libro que la primera vez que miró televisión vio un discurso de Perón. Él tiene una mirada de reconciliar siempre a su país con el peronismo.

-El libro tiene el prólogo del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

-Le conté que estaba trabajando en el libro al Presidente y le pedí un prólogo. Y el epílogo, a Lula Da Silva. Son dos dirigentes que quieren y estiman mucho a Pepe. El primer viaje al exterior del entonces candidato a presidente fue para ver a Pepe. Yo lo acompañé a las afueras de Montevideo en ese viaje, el Presidente tiene un vínculo personal muy estrecho, de mucha cercanía con Pepe. Igual que el ex presidente de Brasil. Pepe lo ha visitado a Lula cuando estaba preso injustamente en Curitiba. También tienen una relación muy estrecha. Son tres referencias, en distintos momentos, cada uno en sus vidas, son una referencia para el pensamiento progresista popular en América Latina.