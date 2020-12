Santiago Lara exige desde 2005 un examen de ADN que determine si es hijo de Maradona. Con la muerte del astro, sus abogados comenzaron trámites para lograr ese cometido, y el joven de 19 años expresó en "Intrusos" que no es oportunista su pedido: "No tengo una pretensión económica, no me interesa la plata, yo estoy tranquilo, vivo bien".

Y luego expresó su desilusión: "Lo hice para intentar conocerlo, darle un abrazo. Con todo este circo, porque Matías Morla haciendo silencio de radio me dejó excluido a mí. Nadie me va a sacar la bronca que tengo adentro de no haberlo conocido". Además, relató que fue a verlo cuando estuvo internado: "Estuvo solo en el hospital, no había nadie de la familia. No tengo idea si lo abandonaron los otros hijos, pero no pusieron el pecho".