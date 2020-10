L o central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que no se deba discutir. Después podemos tener matices, podemos tener diferencias, bienvenidas sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar personalmente con la militancia". Con esa frase, el presidente Alberto Fernández dejó en claro que no considera de ninguna manera una ruptura o una interna con el kirchnerismo más duro. El Presidente pronunció esa declaración durante un encuentro virtual que mantuvo con dirigentes del oficialismo.

"Si nosotros sabemos cuáles son los intereses que representamos, entonces seguramente nadie nos va a dividir porque el problema que tuvimos es que en algún momento por egoísmos, por disputas, nos separamos, tomamos distancias el uno del otro, y ese día le abrimos las puertas a que el conservadurismo vuelva y se instale en la Argentina durante cuatro años", precisó.

Fernández, que hoy dialogará telefónicamente con el primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte, consideró que "de los escenarios difíciles siempre se salió de pie y se puso en marcha a la Argentina". Sobre la pandemia aseguró que "pudimos en tiempo récord tomar las medidas necesarias para que ningún argentino se quede sin atención médica y todos en cualquier lugar hoy tienen una cama y un médico que los atienda, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos y médicos y médicas".

Dólar o trabajo

"¿Qué era más importante: preservar los puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes?", planteó el mandatario nacional en el encuentro virtual. Y agregó: "Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes".

Y respondió a su pregunta con una explicación: "Lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue".