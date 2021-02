Gianinna Maradona también apuntó contra los medios por hacer pública la conversación entre Luque y Cosachov: "La liviandad con la que se publica una conversación privada del 25 de noviembre me genera asco. Nadie repara en nada". Anteriormente ella había preguntado por las redes: "Alguien que esté al pedo... ¿se fija si en algún lugar figura que Matías Morla fue abogado de Luque cuando estuvo procesado? ¿Y si coincide que cuando Luque sale se lo presentan a mi papá? ¡Gracias amores!". También, en una entrevista ofrecida a Teleshow, Baudry había avalado la teoría de que Luque había llegado a la vida de Maradona gracias a su apoderado. "En su momento lo puso el doctor Morla y eso ya lo tenemos acreditado en la causa, por más que Luque diga que no tenía relación con él. Hay mucha información que no trascendió, pero la fiscalía viene trabajando muy bien. Y la responsabilidad se puede extender hacia muchas otras personas", había dicho el patrocinante de Dieguito Fernando.