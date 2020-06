E l ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, quien está con prisión preventiva por el encubrimiento del crimen de cuatro jóvenes tras una persecución policial a los tiros ocurrida en mayo del año pasado en esa ciudad, consideró que su situación procesal "pasa por la necesidad de tener a un político preso" y aseguró que en el centro de monitoreo "nunca" le informaron sobre los disparos.

"Tienen afectada mi dignidad y a mi familia, San Miguel del Monte me conoce como un hombre digno, jamás hubiera encubierto la muerte de cuatro chicos, soy un ser humano decente", dijo Claudio Martínez en diálogo con Crónica HD, días después de cumplirse un año de la "Masacre de Monte".

El ex funcionario aseguró que su imputación en la causa "pasa por la necesidad de tener a un político preso, porque, después de descubrir que el hecho era gravísimo, se les venía el pueblo y un caos social encima, como ocurrió". Sobre el día del hecho, Martínez dijo que fue alertado por un jefe policial local, tras lo cual se comunicó con (la intendenta) Mayol y con su secretario de Gobierno para reunirse en el municipio "y analizar la situación y ayudar a las víctimas del accidente". "Yo no me enteré de que el coche había recibido impactos de bala sino hasta después de la tercera o cuarta pericia que se le hizo, y nunca me enteré de madrugada que hubo disparos en la persecución", se defendió Martínez.

La "Masacre de Monte" ocurrió cerca de la 1 del 20 de mayo de 2019 y tuvo como víctimas a Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22), quienes murieron cuando el auto Fiat Spazio en el que se trasladaban chocó con un acoplado sobre la Ruta Nacional 3 mientras era perseguido y baleado por la policía.