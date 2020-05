E l nuevo milenio iniciaba cuando Maite Lanata llegaba al mundo. A los 9 estudiaba teatro y debutaba en un cortometraje. Hoy, tan sólo 20 años después, se hizo de un nombre conocido a base de papeles comprometidos, siendo una de las mejores actrices de su generación, y una voz para los y las jóvenes gracias a sus interpretaciones.

En charla con DiarioShow, Maite presenta "La corazonada", nueva película argentina producida por Netflix, que la tiene como protagonista junto a Luisana Lopilato, Joaquín Furriel y Rafael Ferro. "El estreno de una película y en una plataforma como Netflix me parece muy valioso en estos momentos que necesitamos una distracción y no pensar solamente en el virus, ¡este maldito virus que nos hace quedar en nuestras casas!", explica la artista sobre la importancia del filme. Allí interpreta a una joven acusada del homicidio de su amiga, por lo que ella quiso impregnar un halo de misterio en su performance: "Lo que me gustó de interpretar a este personaje era su dualidad, tenia que ser dubitativo, entre el amor profundo por su amiga y la posibilidad de que haya cometido el crimen. Era necesario que el espectador también sea detective".

Durante su carrera, que a pesar de su corta edad ya tiene 11 años de trayectoria, Lanata eligió roles arriesgados, en dramas y otros proyectos con profundidad, como ocurrió en "100 días para enamorarse", donde hizo de un joven trans y hasta ganó un Martín Fierro. Agradecida, declara que "tuve bastante suerte en los proyectos que me tocaron, y mucho esfuerzo mío para darles algo más allá del personaje que estaba en el libreto. Siempre quise tomar un riesgo para mostrar más que lo que estaba escrito en el guion, como me pasó en el papel de ‘100 días para enamorarse’. Necesitaba hacer verosímil a Juan, y que a la gente le llegue un mensaje".

Por sus elecciones se volvió una de las jóvenes predilectas del ambiente audiovisual. "No lo siento así, no lo sé en realidad. Por ahí tuve suerte cuando quedé en ‘El elegido’, que fue un personaje que dio que hablar. El papel ya iba a llamar la atención más allá de la actriz. Apoyo mucho el trabajo que se hizo con seriedad. Eso marca algo importante. Plantear un personaje comprometido, ya sea una chica autista, un chico trans, de por sí son buenas ideas, y si le ponés tu impronta comprometiéndote con el personaje, va a generar algo más", analiza, quitándose el peso de ser favorita.

En tiempos de aislamiento, Maite asegura que hay que aguardar a que todo pase, pero ya piensa en el final de la cuarentena. "Lo primero que quiero hacer cuando termine esto es abrazar gente. A mis amigos y mi familia. Si bien gracias a las redes estamos cerca, el afecto es más primitivo y algo que necesitamos". Sobre la situación de su gremio, narra que "queremos volver a trabajar, es importante para el sector audiovisual. Es una necesidad".