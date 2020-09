H ombre de mil batallas en el universo de la actuación. La actual emergencia sanitaria es un desafío más que lo encuentra con la guardia bien alta para abordar, por estos días, desde su rol de dirigente en Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), la problemática de su profesión y la contención económica a los hogares de muchos de sus colegas. Este es el especial mundo de Osvaldo Santoro; un recorrido entre su oficio y las convicciones más profundas.

-¿Cómo transcurren tus días en esta etapa de la cuarentena?

-Soy muy casero y vivo en Caseros, por otra parte. Esta todo dicho. No me preocupa demasiado, porque soy de perfil bajo. En mi casa la paso muy bien. Escribo, leo y trabajo para Sagai todo el día.

-¿Prosigue tu actividad en el municipio?

-No, terminé mi mandato de Concejal en 2017. Fue una muy buena experiencia. La política es la única alternativa que puede resolver los problemas de la sociedad.

-El cuadro de situación en la industria del espectáculo es uno de los más complejos.

-Nosotros vamos a ser los últimos en salir a escena después de la pandemia. ¿Quién se va a animar a entrar a una sala oscura, cerrada y al lado de un desconocido? Cuando se supere el miedo todo se arreglará, pero va a llevar un tiempo. En los sets y en las salas de grabación deben haber protocolos muy severos.

-Sagai y la Sociedad de Actores ¿cómo van solventando las dificultades de esta gran problemática?

-Mejor Sagai que Actores, porque Sagai recauda derechos de propiedad intelectual; en cambio, Actores, sin trabajo, no cuenta con los recursos necesarios para acudir en ayuda de sus afiliados. No obstante, sin trabajo, en algún momento no habrá propiedad intelectual.

-Tu opinión acerca de la nueva Asociación Civil de Trabajadores del Arte, liderada por Gastón Soffritti y el Chino Darín...

- Los actores jóvenes necesitan de nuestro apoyo y consejo, así como nosotros necesitamos ese empuje y esos sueños que tiene la juventud. Los estamos apoyando porque son innovadores y pretenden que nos adecuemos a las nuevas tecnologías que van a cambiar a la industria. Son inquietos y buscan un lugar que seguramente habrán de conseguir.

-¿Es una buena alternativa laboral para el actor el sistema streaming?

-De momento sólo es un problema, porque de allí los actores no cobramos derechos de propiedad intelectual, todavía. Lo que sí sabemos es que es un sistema que llegó para quedarse.

-Es factible generar una ficción a través de historias con distanciamiento social.

-Dependerá del guion. A lo mejor es una buena oportunidad para que aparezcan textos más creativos. A modo de ejemplo, recuerdo "Situación límite", de Nelly Fernández Tiscornia.

-¿Cómo te imaginás la vuelta a los escenarios?

-La vuelta a los escenarios va a ser muy gradual y creo que la iniciativa la van a tener los teatros independientes, porque, al ser más chicos, será más fácil controlar el protocolo. En cambio, los productores de los grandes teatros no van a invertir sabiendo que sólo van a tener media sala habitada. Aunque siempre hay un loco que se atreve a todo, como mi amigo Carlos Rottemberg.

-¿Estos días son volcados a algún proyecto en especial?

-Para mí hoy es prioridad la escritura, sobre todo, en medio de la pandemia. Estoy escribiendo cuentos y una novela. Por otra parte, "Y quién sabe, amor, lo que pasará" lo publicó Infobae en su página de Cultura, que dirige Hinde Pomeraniec. En enero, en tanto, si todo va bien, empiezo a filmar una película con Mariano Martínez que se llamará "Humo bajo el agua".