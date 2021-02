"Un ángel se fue al cielo, quiero justicia", dijo la madre de Úrsula Bahillo, quien pidió que el acusado reciba una condena de prisión perpetua por el femicidio, y apuntó contra los jueces involucrados en la causa, a los que calificó como "corruptos y comprados". La mujer también se mostró conforme con la reunión que tuvo con el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Agradezco que él esté con vida, lo que necesito es que él viva para que pague su condena con vida y no con una muerte, sería mucho más fácil que falleciera como murió mi hija, pero no pagaría esto en la cárcel, y lo que nosotros queremos es mínimo perpetua para él", expresó Patricia en diálogo con los medios en la puerta de su casa. Señaló que las pruebas de la violencia del acusado, Matías Ezequiel Martínez (25), se encuentran en el celular de su hija, que está siendo investigado, donde "hay guardados siete meses de amenazas de muerte constantes y de golpes, porque están todas las fotos".

Patricia volvió a apuntar contra la Justicia y su falta de acción frente a las denuncias que había radicado, y calificó a los magistrados como "corruptos y comprados".

"Estamos muy dolidos con el juez de paz de Rojas porque desestimó las perimetrales que tenía mi hija, que había hecho más de 18 denuncias, y él (Martínez) la seguía hasta que me la manoteó, la subió al auto y la mató en un descampado", señaló. Sobre la visita de Berni dijo que el funcionario fue a su casa y "compartió el dolor" con la familia. "Yo sigo entera aunque hace tres días que no veo a mi hija, cuando la vea quizá me derrumbe, pero voy a seguir entera porque quiero que todo salga a la luz", concluyó.

Por su parte, Miguel Ángel el abuelo de Úrsula, que fue policía durante 31 años, dijo en diálogo con Crónica HD que "no puedo decir al aire lo que pienso porque voy a ir preso. Pero he jurado ante Dios que el día que ese tipo ponga un pie por la calle no la va a contar más".