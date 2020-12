M agalí Gil fue abandonada por su madre biológica, la criaron con mucho amor sus papás adoptivos, hasta que hace dos años su progenitora le lanzó una bomba explosiva: "Tu papá es Maradona", tal como adelantamos ayer. Ella asegura que fue un shock total y que si bien al principio la noticia la paralizó, al poco tiempo comenzó la búsqueda de su verdadera identidad y siempre se mostró interesada en ese objetivo: conocer la verdad sin intención alguna de hacerse famosa. De hecho, asegura que no la moviliza el dinero que podría obtener de la herencia de Diego -una frase que repiten todos los hijos que aún no están reconocidos-. En estos últimos días, Magalí abrió una cuenta de Instagram para comunicar su búsqueda y compartió un video en el que explica cuál es su objetivo y deja en claro su postura. "Hola, soy Magalí Gil, decidí hacer este video y abrir una cuenta de Instagram para ponerle fin a cualquier especulación, teoría, hipótesis que se lleven a cabo respecto a mi causa", y agrega: "Mi causa nunca se detuvo, ni nunca se va a detener. No voy a parar hasta resolver esto, hasta saber si Diego es o no es mi papá".

"En primera instancia contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación, siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico, lo que es un derecho universal, que nos corresponde a todas las personas del mundo. Por lo tanto exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece", aseguró. Magalí nació en 1995, dice que "sólo quiere saber la verdad", que está triste por la muerte del Diez y que acompaña el dolor de su familia. Representada por el abogado Marcelo Izquierdo, "intenté acercarme por intermedio de su letrado (Matías Morla) -explicó-, y al principio fui recibida con buen trato. Sin embargo, todas las promesas de que colaborarían conmigo se vieron frustradas y no quedó otra alternativa que iniciar acciones judiciales"