E n el fin de una semana caliente, en la cual el dólar blue tocó los 195 pesos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a brindar definiciones en materia económica, descartando una devaluación del dólar oficial, en línea con lo ya afirmado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Mientras se aguardan señales más claras del Palacio de Hacienda para achicar la brecha que separa la cotización del dólar oficial de la del paralelo, Cafiero dijo que "Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste porque no es una prioridad o una herramienta para el gobierno; no hay posibilidad de un ajuste en términos liberales".

También descartó una devaluación, es decir promover un alza del dólar oficial, porque dijo que "significaría aumentar la pobreza y que se dispare la inflación".

"Veníamos de un gobierno muy malo, que dejó una pobreza de 40 puntos y una inflación de 54 puntos. Por eso nuestra prioridad era desmontar la estructura que impulsaba la especulación financiera y desalentaba a la inversión productiva", aseguró el jefe de ministros.

Cafiero dijo que como logro del gobierno puede contarse el haber reducido las tasas de interés "que en septiembre del año pasado estaban en 74% y hoy están al 24%, por lo que para una pyme era imposible financiarse".

Agenda del gobierno

Cafiero planteó que el gobierno estuvo enfocado en combatir la pandemia y en tres ejes: la reestructuración de la deuda con los bonistas, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y la sanción del Presupuesto 2021. "El mayor hito de nuestra gestión fue la reestructuración de la deuda, nos pusimos de acuerdo con el 99% de los acreedores. El segundo eje es la negociación que estamos llevando adelante con el FMI, un prestamista de última instancia que asistió al gobierno de Mauricio Macri", agregó.

"La tercera pata es el Presupuesto 2021. Es nuestra hoja de ruta porque este indica que no se van a pagar servicios de deuda, sino que será inversión para ciencia y tecnología, educación y salud", completó el funcionario.

Asimismo, al dar su punto de vista en torno a cómo continuará la ayuda estatal para los sectores más golpeados por la pandemia, dijo que continuará el plan de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y se ampliará con más beneficiarios la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE), explicó que la idea del gobierno es buscar una ayuda "más focalizada", aunque explicó que, si esto no es posible, habrá una cuarta etapa del IFE.

"La Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia, al igual que todo el mundo, donde no va a tener posibilidades de tener planes de ajuste como muchos están en los medios agitando", resumió el funcionario.

Ansiadas divisas

Las declaraciones de Cafiero se dan en un contexto donde el gobierno apuesta que en las próximas tres semanas ingresen divisas para calmar un poco el duro frente cambiario, que parece dominarlo todo.

La apertura de las fronteras al turismo (ver página 3) y una esperada liquidación de parte del campo, que viene retrasada, son algunas de las posibles llegadas de billetes verdes que permitan respirar al gobierno y lograr frenar la devaluación del peso. Tampoco se puede dar el lujo de perder a razón de casi 1.000 millones de dólares mensuales de reservas, como ocurre actualmente.

La administración económica encara así una semana difícil, donde intentarán calmar al mercado y evitar la parálisis de algunos sectores de la economía que con esta enorme brecha cambiaria se quedaron sin referencia a la hora de establecer precios y hacer negocios.