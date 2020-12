L a joven de 26 años, que integraba el Comando de Patrulla Rural de Bragado y que se disparó en la cabeza el 30 de noviembre porque un hombre con el que mantenía una relación a través de las redes viralizó material íntimo para extorsionarla, murió en el hospital de esa ciudad bonaerense donde estaba internada.

"Nunca pensé que mi hija se iba a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo", aseguró Marcelo San Román, el papá de Belén, en diálogo con la prensa. A la chica la encontraron sus compañeros de trabajo en el suelo, herida de arma de fuego. El padre de la víctima aseguró que "el hombre no aceptó que no quisiera estar más con él", en referencia a Villarruel, oriundo de Chivilcoy, quien está siendo investigado como el autor de la viralización de un video y fotos íntimas. Belén había sido sancionada por la policía. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que la Auditoría General "no inició ningún sumario contra ella entendiendo que, siendo víctima de la viralización, no había reproche alguno a su respecto". Sin embargo, sí se elevaron actuaciones por este tema desde la dependencia en la que Belén trabajaba. Marcelo contó que la Justicia de Bragado está investigando el caso, se están haciendo peritajes al celular de Belén, donde la joven dejó escrita una carta. Sin embargo, admitió: "A nivel judicial no tenemos nada". Marcelo aseguró que no juzga a nadie de Bragado, pero dijo que desea que si sucede una situación similar con otra chica, las personas no lo abran, lo borren y piensen en la "determinación drástica" que tomó su hija. "Me parece que la mayoría de los jóvenes no fueron los que más viralizaron. Fue gente más grande la que anduvo con eso mostrándolo en rondas de mujeres, en un lugar donde había una tía de Belén", se lamentó el hombre. Aseguró que fue muy triste haber visto a todas "hablando, criticando, riéndose" de la chica que fue víctima de extorsión. Belén era mamá de un nene y una nena, que actualmente se encuentran con el papá "muy bien contenidos".

El proyecto de ley contra la "pornovenganza", que cuenta con media sanción en el Senado desde julio pasado, fue redactado por la senadora Claudia Ledesma de Zamora, y modifica los artículos 155 y 169 del Código Penal para que se tipifique y se sancione penalmente "la difusión no consentida de contenidos de desnudez, sexual o erótico", aun si estas imágenes fueron obtenidas con el consentimiento y aprobación de la víctima.