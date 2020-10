El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que el policía Luis Chocobar "no actuó en legítima defensa" cuando mató de un tiro a uno de los delincuentes que apuñaló a un turista estadounidense en el bario porteño de La Boca en 2017, hecho por el que desde ayer es juzgado (ver pág. 11).

"Cuando esto sucedió muchos me entrevistaron y sostuve que esto no había sido una legitima defensa, que escapaba de los parámetros legales de la legítima defensa", sostuvo Berni y aclaró "estoy totalmente convencido de que Chocobar no es un asesino. El Estado tiene también un grado de responsabilidad porque fue quien lo reclutó y quien le entregó un arma".

"Son un montón de situaciones que me parece que hacen a cierto grado de responsabilidad de aquellos que debieron haberlo capacitado y no lo capacitaron", concluyó.