El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dijo ayer que le da "asco" la posibilidad de que haya sido espiado por ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y expresó que no cree que el ex presidente Mauricio Macri "esté involucrado" en esa maniobra que se investiga el juzgado federal de Lomas de Zamora, aunque agregó: "Pero bueno, hay que esperar".

"Repudio total y absolutamente este tipo de actitud", sostuvo Santilli en diálogo con radio AM 750, y adelantó que espera que el juez Federico Villena, a cargo de la investigación, lo cite como "damnificado y víctima" para poder "escuchar y ver qué es lo que el doctor me va a poner arriba de la mesa". Aclaró que no tiene fecha confirmada aún para concurrir al juzgado y está a la espera de que lo citen. Ya concurrió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se constituyó como querellante en la causa.