El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, respondió preguntas de los senadores sobre Venezuela y afirmó que el gobierno argentino "no va a promover ningún golpe de Estado" así como tampoco "la defensa de gobiernos autoasignados". Así, se convirtió en el primer funcionario nacional en hacer referencia directa a la interna del oficialismo y las críticas de diversos sectores respecto de la postura frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su informe de gestión en la Cámara Alta, el funcionario también descartó pedirle la renuncia a Carlos Raimundi. El embajador argentino ante la OEA había criticado el informe de Bachelet que el gobierno argentino avaló el martes en la ONU. "Estamos conformes con su desempeño", aseguró.

Respecto de la postura frente al gobierno de Venezuela, apuntó que "nosotros no vamos a promover ningún golpe de Estado, no vamos a promover la defensa de gobiernos autoasignados como sí sucedió", sostuvo, en alusión al reconocimiento de la anterior gestión de Mauricio Macri al autoproclamado presidente Juan Guaidó. En esa línea, señaló que la postura argentina es "en defensa de los derechos humanos" y reafirmó que "no hay distancia ni diferencia con lo que se vino haciendo siempre".

Buscando contrarrestar las críticas, agregó que siguen con "preocupación" la situación de los derechos humanos en "otros países como Colombia y Bolivia".