El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Metrodelegados), Roberto Pianelli, sostuvo ayer que "no están dadas las condiciones" para la vuelta a clases el 17 de febrero en lo relativo al transporte público en subtes al remarcar que "no hay controles" en los pasajeros que viajan diariamente. Además, remarcó que pese a que el gremio ha presentado "unas 20 notas al Gobierno de la Ciudad para debatir sobre estas cuestiones, nunca nos han convocado".

"No están dadas las condiciones para el transporte en subtes", respondió en Radio Mitre al ser consultado sobre la decisión oficial del gobierno porteño. "No hay condiciones porque ni siquiera hay controles, no es verdad que solo viajan los esenciales", afirmó Pianelli.