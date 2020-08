Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano que estuvo al lado de Mauricio Macri en los últimos años, disparó contra el ex presidente. "No es el líder de la oposición ni existe oposición", dijo.

En diálogo con Infobae, el consultor criticó a Macri. "Le habría sugerido que no (viaje a Francia). Creo que no era oportuno. Pero cada uno tiene su punto de vista y respeto los puntos de vista de los demás", dijo. Para Durán Barba, el ex presidente argentino "no es líder de la oposición ni existe oposición tampoco. Hay mucha gente que opina mal del gobierno. Está por ejemplo el Pollo Sobrero, está en la oposición Espert. Hoy cada uno hace lo que puede".

Asimismo, dijo que Horacio Rodríguez Larreta "es un ser civilizado" y celebró "que los políticos encuentren acuerdos". También habló de Sergio Berni: "Es posible que después de la pandemia la gente busque un líder de mano dura, una especie de Bolsonaro argentino".