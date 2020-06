El hijo mayor de Verónica Tottis, la mujer hallada calcinada en el interior de una camioneta en la localidad cordobesa de Villa del Rosario, hecho por el cual fue detenido su esposo acusado de femicidio, se despidió de su madre con un mensaje en redes sociales en el que dijo que necesita abrazarla y que "no existen palabras" ni encuentra "motivos" sobre lo ocurrido.

"No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte", publicó el joven de 18 años en su cuenta de Instagram tras el crimen de Tottis (foto). "Sé que estás entre nosotros pero no te veo, solamente puedo sentirte y sé que no te vas a ir nunca", agregó el joven. Además, le agradeció "por todo" a su madre y "a todas las personas que están en este momento difícil".

Tottis fue hallada asesinada el jueves último, cuando regresaba junto a su perro de la localidad de Jesús María, donde había visitado a su familia, con destino a su residencia en Las Varillas. Tras el hecho, el lunes detuvieron a Julio Saluzzo, su esposo, como supuesto autor del "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género" de Verónica.