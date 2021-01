A unque desde que comenzó su carrera como actriz tuvo un apellido que ya era famoso, Leticia Siciliani mantuvo el perfil bajo y encontró la popularidad de la manera menos pensada. Es una de las favoritas del exitoso reality "MasterChef Celebrity", y desde entonces su fama se extendió.

La hermana de Griselda Siciliani es muy reservada con su vida privada, y contó por qué nunca se ve a su pareja en los medios: "A mi novia no la expongo ni en las redes ni en la televisión, pero porque ella no eligió la vida pública como yo. De manera que nosotras seguimos nuestra vida igual, pero la cuido en ese sentido", dijo la joven en "Agarrate Catalina", por La Once Diez.

Además, se refirió a sus deseos de avanzar y formar una familia: "Tengo la vara muy alta, lo trato en terapia porque mis viejos están hace 40 años juntos y siguen enamorados como si fueran novios hace un año. Inconscientemente sentís un poco que querés eso. Yo tengo un ejemplo de familia que es hermoso".

En cuanto al momento en el que reveló a sus padres su orientación sexual, Leticia comentó: "Cuando les conté a mis viejos mi orientación sexual estaba angustiada por lo que sentí que les había ocultado. Cuando les conté, ellos se lo tomaron bien, siempre quisieron que yo esté bien y sea feliz. Cuando lo supieron lo recibieron con un poco de incertidumbre porque yo se los conté con mucha angustia, pero no por contarles sino porque sentía que se los había ocultado".

"Igual habían sido seis meses nada más que llevaba con una chica, mi primera novia, y yo recién me había descubierto. Pero ese proceso me daba la sensación de haberlo ocultado y me angustiaba, pero ellos me bancan siempre, como a todos mis hermanos y hermanas", cerró.

Momento clave

Esta noche a las 22 se verá en Telefé una decisiva gala de eliminación porque ya quedan sólo siete participantes: además de Leti, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe y Belu Lucius. En esta oportunidad tendrán que cocinar para agasajar a 5 comensales. Siciliani tuvo altibajos en su performance y la relación con el jurado, aunque el público la apoya mucho.