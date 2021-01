Germán Selva levanta con orgullo la libreta de vacunación. Pero no muestra cualquier vacuna, sino la Sputnik V aplicada el pasado sábado 9. "No tuve síntomas y no sentí ninguna diferencia con las otras", le dijo a Crónica el supervisor y licenciado en enfermería del Hospital General de Agudos San José de Pergamino.

Hace siete años que Selva (37) trabaja en el hospital provincial ubicado en Pergamino. "Desde agosto de 2019 no tengo vacaciones", contó ante este medio. El cansancio y el estrés empezaron a poner punto final en su vida el pasado sábado 9 de agosto a las 16, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna rusa.

"Estaba en el hospital. Me propusieron vacunar porque había dosis", relató Selva, quien esperaba con ansias el turno gestionado por la provincia. "En supervisión tenemos un listado, pero primero se vacunó el personal de terapia intensiva", agregó. Ese soleado sábado se vacunaron 105 personas junto a él.

"Siempre me coloco todas las vacunas. No sentí ninguna diferencia con otra. No tuve síntomas. Es más, ese día hice tres guardias seguidas de 12 horas después de vacunarme", recordó Germán mientras espera el llamado para la segunda dosis, que puede ser en un plazo máximo de 60 días. En ese sentido, recordó que en el 2010 se vacunó contra la influenza y "me hizo una reacción".

De todas maneras, el enfermero destaca que "pocos compañeros manifestaron cefalea y dolor muscular en la zona donde se aplica la vacuna, pero nada diferente a otras vacunas".

"Acá hay una muy buena convocatoria porque mucha gente está esperando", siguió diciendo.

Hablar de Pergamino rápidamente lleva a fines de marzo, cuando una mujer china llegó a la guardia del hospital con síntomas similares a los del coronavirus. Por fortuna, fue descartado. "Yo estaba trabajando en la guardia ese día. Y si bien no padecía Covid, desde febrero hasta junio del año pasado fue muy estresante. Se vivió todo con mucha incertidumbre", subrayó Germán Selva.

Y mientras los contagios diarios asustan a las autoridades nacionales, para el supervisor del hospital (donde están guardadas las vacunas por la cadena de frío) "nunca estuvimos colapsados. Siempre hubo camas y respiradores. Y hasta ahora tenemos el recurso disponible, el personal, y la infraestructura para mantener la calidad de atención".