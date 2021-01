El diputado nacional (PRO) Omar de Marchi aseguró que en Juntos por el Cambio "no hay dos grupos distintos" a pesar de las diferencias públicas entre algunos de sus dirigentes. "Lo que hay son personas con distintos roles y perfiles distintos", sostuvo. "No es lo mismo ser la presidenta del mayor partido opositor que gobernar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son puntos de partida que llevan a lugares, declaraciones y relaciones distintas con el oficialismo. También estamos los que nos toca legislar", aclaró. En ese sentido, señaló en diálogo con Crónica que "la relación entre los que integramos el espacio es ejemplar", y que todos en el espacio saben que "no tenemos chances de recuperar el gobierno si no es juntos. La unidad es nuestro valor, y nadie piensa ponerla en juego". El vicepresidente de la Cámara de Diputados ejemplificó también que, dentro de los diversos roles, "a mí me gusta ponerles pasión a las ideas, me gustan los debates fuertes. Pero sé que gobernar es más que gritar". En ese marco, asegura que "Diputados es el reducto de la República", porque "el Senado está capturado por Cristina y su mayoría, mientras que la Justicia está jaqueada por las presiones del gobierno". "Sólo en Diputados el oficialismo tiene que negociar para sacar sus leyes", agregó. Respecto del año electoral, De Marchi apuntó que "la gente que nos vota no piensa en si el número uno de la lista va a ser más duro o más dialoguista, ni en castigarnos porque no pensamos todos iguales. El votante de Cambiemos quiere que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno, y sabe que nunca fuimos todos iguales dentro de la coalición".