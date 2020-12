El ex candidato presidencial y ex ministro de Economía Roberto Lavagna (foto) propuso ayer una serie de cambios en el sistema jubilatorio y para modernizar el empleo privado, en una carta que publicó en las redes sociales, en la que solicitó "cambios de comportamiento" y dijo que "no hay más excusas" para implementarlos.

En la carta, titulada "Llegó la hora. No hay más excusas", Lavagna hizo un balance de "un muy difícil 2020" y sostiene que "la acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico y la pandemia, han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada".

"El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles", añadió en la misiva. Tras señalar que "es necesario reaccionar ya con algunos cambios de comportamiento, Lavagna propuso, entre otras cosas, "la creación del trabajo privado como objetivo central, protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo" y pidió "darle a la inversión y a la búsqueda de productividad un papel central".

Luego, postuló "dar equidad al sistema jubilatorio de quienes menos ganan haciendo ajustes diferentes a las jubilaciones y pensiones más altas, de modo de reducir las abismales diferencias que hoy existen entre la mínima y los sistemas de privilegio".

También impulsó "empezar ya con un proceso" que abarque "bajar los costos de funcionamiento del sistema político" y pone como ejemplos: "Cámaras más reducidas, legislativos provinciales unicamerales, concejos deliberantes marcadamente más reducidos, límites estrictos al número de asesores, etc.".