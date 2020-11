Minutos después de la muerte de Maradona llegó hasta la vivienda personal judicial para iniciar una investigación sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso. La pesquisa quedó a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien afirmó que la muerte "tiene características naturales" y confirmó la realización de la autopsia.

Tras realizar una ronda de declaraciones testimoniales con todas las personas del entorno de Diego que lo acompañaron durante los días previos a su muerte, la fiscal Capra explicó que la autopsia iba a ser realizada "para establecer las causales de la muerte". "De todas formas, el fallecimiento no posee características que no sean naturales", dijo y aseguró: "No hay signos de violencia ni de criminalidad".

Además, las autoridades judiciales solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad de acceso al barrio privado en el que Maradona vivió los últimos días y el libro de ingreso para que puedan ser analizadas en caso de ser necesario.