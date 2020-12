L a bomba latente en el seno de la familia de Diego Maradona explotó. Ana María, la mayor de los ocho hijos de Doña Tota y Don Diego, apuntó contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, luego de las acusaciones de Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana" acerca de que toda la familia "vivía" del Diez.

Ana le respondió: "Esta señora está mandada por la familia, por las hijas de mi hermano. Ni mis hijos ni los hijos de mis hermanas vivían de Diego. Era muy generoso, a veces nos regalaba algo, pero nosotros nunca vivimos de él. Como ellas vivieron, porque sin Diego no habrían sido nada. Que se queden calladas y no nos entierren a nosotros. Encima del dolor que tenemos, que nosotros sí que tenemos dolor, no como ellos, por el testamento o lo que tengan que hacer. A nosotros nunca nos interesó eso".

Cuando Latorre le preguntó por aquella entrevista que ella y Kity hicieron hace dos años con "Intrusos", la mujer explicó: "Fue porque nos mandó Diego. Nosotras nunca hicimos notas. Él nos mandó para que lo defendiéramos y contáramos que estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo fueron a verlo? ¡Nunca! ¡Jamás! Eso sí que lo puedo comprobar".

Filosa, aclaró: "Nosotros no estamos en contra de ellas. Ellas están en contra nuestra, no sé por qué. Que hablen ellas, me llamen y me digan los motivos. No sabemos por qué. Nunca estuvimos en su contra". Cuando Ángel de Brito repreguntó sobre su concepto sobre sus sobrinas, Ana disparó: "No hubieran sido nadie si no fuera por su padre, y Claudia tampoco. Si eran hijas de Juan Pérez no iban a estar donde están". En cuanto a los últimos momentos de Diego, detalló: "Lo veíamos triste, pero éramos nosotras las que lo veíamos. Preguntales a sus hijas cuándo lo vieron. Nunca nos encontramos con Dalma y Gianinna, Jana sí estaba. Verónica Ojeda iba con Dieguito Fernando".