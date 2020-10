L a madre de Lucía Costa estuvo en "una sentada" para pedir justicia ante la puerta del bar donde la chica de 19 años murió por las quemaduras sufridas. El dueño del comercio, el encargado y la mesera están imputados en la causa en la que aún se está investigando lo ocurrido. Todo pasó el viernes 9 de octubre en Zar Burgers, ubicado en la calle Paunero 1189, en San Miguel, donde, luego de ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un hornito de centro de mesa, Lucía sufrió graves quemaduras que le causaron la muerte, mientras que ocho de sus amigos resultaron con heridas de diferente consideración.

"A Lucía no la tengo más, pero estoy segura de que quería esto", aseveró Lorena, mamá de la joven. Sostuvo que a su hija "la dejaron morir en carne viva y nadie hizo nada", y manifestó que necesita "justicia por Lucía y por todos los otros chicos; estamos todos juntos". Relató que los amigos la intentaron ayudar y "los sacaron del lugar".

"Hubo abandono de persona, alguien tendría que haber hecho algo. En los videos se notan todas las negligencias que tuvo el lugar", y agregó: "No puede ser que el dueño del lugar haya dicho que no pasó nada. Él dice que no pasó nada y Lucía se murió. Por eso estoy acá".

"Es impresionante lo que sufrió mi hija", dijo Lorena y agregó que el dueño "se preocupaba por su local" mientras ella se estaba quemando y que no hizo nada por ayudarla.

"A mi hija me la robaron, me la quemaron", sostuvo Lorena. Según supo la mamá, habían logrado apagar las llamas con ropa, pero ella quedó acostada boca abajo en el piso, con el torso y la cara quemados y las vías respiratorias muy comprometidas.

Peleó por su vida durante casi 12 horas, murió finalmente tras sufrir dos infartos. Familiares y amigos de Lucía convocaron a una marcha para mañana a las 16 en la plaza San Miguel. La familia pide las pertenencias de la víctima, que no aparecen por ningún lado.

Por su parte, Pablo, el papá de Lucía, dijo: "Yo estaba cenando en mi casa, me llamó mi cuñado, me preguntó si estaba bien. Ahí me dijo: ‘Escuchame, se prendió fuego Lucía’. Le respondí: ‘¿Cómo?’. Y me contestó: ‘Fue a comer a un boliche, explotó y está grave’", recordó el hombre, quien salió inmediatamente con su auto hacia el Hospital Lacarde, donde estaba internada.

"Mi hija era una nena sana, que no tomaba alcohol. Vino acá a comer una hamburguesa y tuvo el 76% del cuerpo quemado, hoy no la tengo más, murió", dijo el hombre.

"Los chicos salieron y mi hija quedó tirada ahí adentro, nadie la ayudó", sostuvo Pablo y contó que Lucía terminó la secundaria y que quiso estudiar manicura. "Le gustaban las uñas y se puso a estudiar, empezó a trabajar en una peluquería, y como le empezó a gustar el tema del pelo, le pagamos el curso de peluquería", recordó.

"Tenía un montón de proyectos, quería estudiar y trabajar en el sur", dijo el papá a la prensa. El hombre aseguró que su hija "tenía un corazón de oro" y contó que "salía muy poco, era una chica de hogar, tenía muchísimos amigos y misionaba acá en la catedral de San Miguel".

Tras ver a Lucía en el hospital, Pablo condujo hasta el bar Zar de San Miguel, y, según relató, lo siguieron "seis patrulleros". "La faja de clausura tiene que estar en la puerta para que no la puedas abrir. Tengo entendido que vinieron los dueños y se metieron adentro del bar", denunció el papá.

Consultado sobre si alguna autoridad o responsable se había comunicado con él, Pablo respondió: "Nadie me dijo nada, nadie pidió disculpas, no vino el intendente, los dueños supuestamente es uno y es otro, hay franquicias, no aparecen. La corrupción está en todos lados, y este supuesto dueño tiene tres boliches más".

En este sentido, el hombre subrayó lo importante que sería para él que algún responsable diera la cara. "No voy a hacer justicia por mano propia, pero necesito hablar con ellos", resaltó.

En relación con el funcionamiento del bar, Pablo hizo hincapié en las imágenes y señaló: "El distanciamiento social no existe, no tiene salida de emergencia, tiene una puerta de 1,80 de alto por 1,50 de ancho. Si se prendía fuego todo el boliche y esa puerta se trababa, de cuántos muertos estábamos hablando hoy".

Recordó que luego de la tragedia de Cromañón "salió una ley que decía que los locales tenían que tener una puerta para poder evacuar el lugar", y resaltó que "este local no la tiene".

Además de Dolores, la mejor amiga de Lucía que se encuentra internada con coma inducido, en el Instituto del Quemado hay otro joven internado con más del 40% del cuerpo quemado. También quedó un tercer paciente ingresado en el centro de salud de San Miguel, con quemaduras en el 30% de su cuerpo.

Los otros cinco chicos heridos ya fueron dados de alta. La mesera, que sufrió quemaduras en sus brazos, fue atendida en el momento, pero le dieron el alta.

Pablo contó cómo era el centro de mesa que causó el desastre. Según explicó, era una vasija con piedras que en el centro tenía una cazuelita dentro de la cual colocaban alcohol y lo prendían fuego. "En cualquier lugar se prende una velita de parafina, acá llenaban con alcohol y lo prendían fuego. Vino la mesera a llenar el tacho con un bidón de cinco litros de alcohol, se prendió fuego y se lo revolearon a mi hija", dijo el papá de Lucía.

Las redes sociales de Zar Burgers indican que el local permanece "cerrado temporalmente".