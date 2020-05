D esde la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández brindó un diagnóstico sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en la Argentina. "Estoy muy orgulloso del comportamiento de las ciudadanas y de los ciudadanos, si uno mira cómo evoluciona la Argentina podemos decir que existe una situación controlada", aseguró, y anunció que la cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Sobre la presión de algunos sectores para ponerle fin al aislamiento, aclaró: "No me van a torcer el brazo".

"El pueblo eligió cuidarse y quedarse en su casa, esta es una epopeya de los argentinos. Lo han dicho los dos gobernadores que me acompañan, no hay que perder conciencia de eso y estar orgullosos de nosotros. Y no dejarnos confundir", sostuvo Fernández, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El nuevo decreto extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio y establece protocolos para todo el territorio, que pasa a la fase 4 con excepción de la zona metropolitana de Buenos Aires. "Es donde se concentra el mayor riesgo", explicó el jefe de Estado.

Consultado sobre los sectores vulnerables a los que aún no llegó la ayuda del Estado, explicó que están evaluando "cómo solucionar esos casos, no hay que perder de vista que el 40% de la economía argentina está en la informalidad. No es fácil", aclaró.

"Este es un virus que nosotros salimos a buscar, no nos busca. Por lo tanto, cuanto más nos protejamos, mejor vamos a estar", explicó y brindó números: "Hemos logrado aplanar la curva, la duplicación de casos se aumentó a 25 días, hemos logrado tiempo para prepararnos", puntualizó.

En la zona metropolitana, entonces, la cuarentena continúa como hasta ahora, con algunas nuevas excepciones. Se va a incorporar un criterio segmentado por documento para que los niños puedan salir los fines de semana a dar una vuelta.

En la ciudad se van a adecuar 100 calles para dar prioridad a que se pueda cumplir el distanciamiento. "Vamos a evaluar el cumplimiento de la gente, si no, se volverá para atrás", advirtió Rodríguez Larreta, que hoy por la mañana realizará una ampliación de los anuncios. Tanto el jefe porteño como el gobernador destacaron "el trabajo conjunto" como uno de los motivos por los cuales "hay buenos resultados".

Economía

"He escuchado a muchos estos días preocupados por la economía. Sabemos del padecimiento de muchos que tienen su negocio cerrado o les preocupa su trabajo", aseguró, y repasó los alcances de cada una de las medidas asistenciales tomadas por el gobierno en el marco de la pandemia y del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Lo que más nos preocupa es preservar la vida de nuestra gente", reiteró el Presidente. "Muchos dieron el ejemplo de Suecia, como un país que no hizo cuarentena estricta. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo sueco lo que veo es que Suecia tiene más de 3.000 muertos; en la comparación a escala con Argentina, hoy nosotros tendríamos 13.900 muertos si hubiésemos hecho eso", explicó.

"Doy todos estos datos porque no me van a torcer el brazo. Estoy tranquilo, tanto en la ciudad como en la provincia están de acuerdo conmigo. Terminemos esta discusión falsa en la que nos han metido de que si abrimos la cuarentena vamos a estar mejor. Si la abrimos, vamos a estar como Suecia", finalizó.