N o vamos a multiplicar la estafa de los últimos cuatro años", aseguró el presidente Alberto Fernández, en alusión a la gestión de Mauricio Macri. Fue en respuesta a la carta que el ex presidente hizo pública el último domingo en la que se refirió al Frente de Todos en duros términos.

"El gran dilema" sobre el modelo de país, continuó Fernández, es entre los que creen en "un Estado asociado al que produce y a los trabajadores" y los "creen que es un país para pocos", y planteó y reafirmó la postura del gobierno en favor de "la producción y el trabajo".

Desde una fábrica del partido bonaerense de San Fernando, al presentar un nuevo programa Precios Cuidados para el sector de la construcción, Alberto aclaró que esos mismos que creen que "es un país para pocos" llevan "su dinero a paraísos fiscales" mientras "sumergen en la pobreza a la Argentina".

Y agregó que algunos "están convencidos de que es mejor negocio tener dinero afuera, en paraísos fiscales donde no pagar impuestos", en lugar de fomentar la apertura de empresas nacionales. Ese modelo de país "no es una buena república", sino "un país que les sirve a muy pocos", insistió.

El Presidente concluyó en que en una sociedad todos ganan lo que merecen, pero que, si "uno gana mucho y otros poco, no es una sociedad sino una estafa", en relación con el modelo propuesto por Cambiemos.

En un tramo de su carta publicada el último domingo el ex presidente Macri criticó fuertemente, entre varios conceptos, la decisión de Fernández sobre la reasignación de los fondos de coparticipación de la ciudad Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires cuando señaló que el gobierno "pretende nivelar para abajo": "No se puede producir ni trabajar para llevar el pan a la mesa de las familias argentinas, porque la idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes del favor del Estado para poder sobrevivir. No se reconocen los derechos básicos de los ciudadanos para que cada uno proyecte su vida como quiera hacerlo, porque es el Estado el que aspira a decidir por nosotros", sostuvo Macri.

En redes sociales, intendentes y funcionarios marcaron también sus diferencias con las afirmaciones del ex presidente. Desde Twitter, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó: "Cuando les tocó gobernar rompieron todo, lo decíamos ya en 2018. Ahora Macri, como oposición, dice que está dispuesto a seguir rompiendo... hasta el silencio".