Unos 100 productores damnificados por la agroexportadora Vicentin se manifestaron ayer al mediodía en Rosario para exigir "un proceso concursal independiente", y reclamar que "no se pesifiquen las deudas tomadas en dólares y granos"

En este sentido, Nicolás Galli, uno de los voceros de los productores afectados, sostuvo que no se debe pesificar para no perder frente al "ritmo inflacionario que existe y la devaluación" que los "perjudicará" y consideró que esta "es una maniobra de la empresa para no afrontar la deuda que tiene con los productores y acopiadores", durante la protesta organizada por el grupo de acreedores Sumando Cabezas.