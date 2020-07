E l papa Francisco recordó ayer el viaje que hizo a la isla italiana de Lampedusa en 2013 para visibilizar la situación de los migrantes y pidió por "los obligados a huir de su tierra" debido a las "injusticias que afligen nuestro mundo".

"Hoy se cumple el séptimo aniversario de mi visita a Lampedusa", planteó el Pontífice durante la misa que celebró este miércoles en su residencia de Casa Santa Marta para conmemorar los siete años de su primer viaje como Papa, fuera de Roma.

Durante la celebración, Francisco resaltó "el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los extranjeros que Dios pone en nuestro camino". En ese marco, dedicó un pasaje de su homilía a la situación en Libia, uno de los países origen de buena parte de los migrantes que se lanzan al Mediterráneo para llegar hacia Europa, en medio de las disputas por los cupos que impone el Viejo Continente y las detenciones masivas en centros del país africano.

"Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos", aseveró el Papa. "Recuerdo hace siete años, en esa isla del sur de Europa, cómo algunos me contaban sus propias historias, cuánto habían sufrido para llegar allá", narró Jorge Bergoglio durante la ceremonia.

"Una de las personas me contaba cosas terribles en su idioma, y el intérprete traducía. Pero, luego, me dijeron que me habían dado una versión destilada. Y eso pasa hoy en Libia, nos dan una versión destilada. Sí, hay guerra nos dicen, pero ustedes no se imaginan el infierno que se vive ahí, en esos lugares de detención", detalló el Papa.

De hecho, el líder de la Iglesia Católica comparó los centros de inmigrantes en ese país africano con los "campo de concentración" de la Alemania nazi. "Esa gente venía sólo con una esperanza, cruzar el mar", explicó el Papa luego.

"Que la Virgen María, Solacium migrantium, ayuda de los migrantes, nos haga descubrir el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo", pidió por último.

Este año, Francisco tenía en programa un viaje a Malta el 31 de mayo para visibilizar la situación de los migrantes en el Mediterráneo, pero debió reprogramar la visita por la pandemia de coronavirus.

A siete años de la visita a la isla, en estos momentos de crisis mundial por la pandemia de coronavirus se hace todavía más urgente el llamado de papa Francisco en aquella ocasión a sentirnos y vernos como hermanos los unos de los otros. Francisco insiste con que en la era de la pospandemia no hay posibilidad de salvarse solos, la fraternidad es el único camino para construir el futuro.

Siete años atrás, Francisco dijo en la misa celebrada en la isla: "¿Dónde está tu hermano?, la voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros".

El año pasado el Papa celebró la santa misa en el altar de la Cátedra, a la que asistieron unas 250 personas entre inmigrantes, refugiados y aquellos que se han comprometido a salvar sus vidas. En su primer viaje fuera del Vaticano, Francisco quiso denunciar la "globalización de la indiferencia" que hace que uno sea insensible a los gritos de los demás. Esa primera salida oficial fuera de las murallas del Vaticano del Pontífice argentino ya llevaba algunos de los signos que más tarde marcarían su pontificado: las periferias, los últimos, los gestos cargados de significado. En una entrevista que abre el libro "In viaggio". de Andrea Tornielli, el Papa cuenta que se sintió "tocado y conmovido" por las noticias sobre los migrantes que murieron en el mar, "hundidos": gente común, niños, mujeres, hombres que siguen perdiendo la vida aún hoy, siete años después de ese viaje, en travesías de desesperación, a bordo de embarcaciones a menudo improvisadas, confiados y dirigidos por personas sin escrúpulos.