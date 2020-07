Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza la reapertura del sector productivo, los empresarios le reclamaron al gobierno poner el foco en la estrategia para aumentar las exportaciones del país.

"Tenemos que ser ofensivos desde la perspectiva de nuestro potencial, no sólo el sector primario sino la industria de alimentos, energético, minería; no vamos a vivir sólo del mercado interno sino de una capacidad exportadora, porque si no no generamos los dólares necesarios no sólo para pagar lo que debemos sino para crecer", dijo Daniel Funes de Rioja en diálogo con Radio 10.

El presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal) dijo que la Argentina deberá potenciar su perfil exportador para salir de la crisis generada por la pandemia de coronavirus y aseguró que "el aparato productivo está vivo aunque está muy comprometido".

Acerca de la ampliación de la moratoria 2020, señaló que "es necesaria, durante la recesión 2018/2019 las empresas, al no tener acceso al crédito, se financiaron con el fisco". "En el marco de la pandemia, se trata de salvar la mayor cantidad de empresas y empleo posible", concluyó.

El empresario señaló que "tenemos una crisis pero gran parte del aparato productivo está vivo aunque está muy comprometido; estamos en una situación compleja pero esto no quiere decir que no tengamos los recursos para salir".

En este contexto, se refirió al proyecto para regular el teletrabajo y advirtió que la norma que se encuentra en discusión en el Senado -que ya tiene sanción de Diputados- puede ser un "tapón para la posibilidad de crear empleo".