L a pandemia de coronavirus no da tregua en los Estados Unidos, que por primera vez rompió su récord diario de contagios de Covid-19 con 54.437, superando por primera vez los 50.000 y elevando el total de casos en el país a 2.732.639. El balance también incrementó el número de muertos a 128.651, tras haber sumado 623 en las últimas 24 horas. "La política oficial no va en la dirección correcta", alertaron especialistas en infectología.

Los contagios diarios representan el doble del total diario que se reportó el último mes, y es más alto que lo que tuvo el país durante la fase más mortal de la crisis en abril y mayo, cuando la zona metropolitana de Nueva York era el foco de infecciones del país.

El desarrollo de la pandemia de coronavirus obligó al estado norteamericano de Washington a detener el proceso de reapertura de actividades. "Creo que es bastante obvio que no vamos en la dirección correcta", dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, al referirse a la orientación de la política oficial sobre la pandemia.

Las declaraciones del especialista coinciden con que al menos 23 estados resolvieron pausar o revertir los planes de reapertura. "Existe la sensación de un fenómeno de todo o nada, en el que estás bloqueado o simplemente vas a decir... al diablo, y dejarlo pasar", dijo Fauci, que opinó que "la mejor manera es abrir el país de manera segura es usar con prudencia medidas de salud pública".

Funcionarios de Washington informaron que están pausando todas las solicitudes para que los condados pasen a la siguiente fase a partir de ayer, dijo John Wiesman, secretario del Departamento de Salud del Estado. Por eso, los condados permanecerán en su fase actual durante al menos las próximas dos semanas, indicó el funcionario.

El repunte de casos se atribuye en gran parte a que los estadounidenses no cubren sus rostros ni siguen las medidas de distanciamiento social luego de que los estados levantaron las órdenes de confinamiento en las últimas semanas. Fauci advirtió que si la gente no empieza a cumplir las directivas "vamos a estar en serias dificultades".

"Apoyo las mascarillas, creo que las mascarillas son buenas. La gente me ha visto usar una", dijo el presidente Donald Trump el miércoles a la noche en una entrevista con el canal Fox Business, en lo que fue un giro en lo que venía mostrando el mandatario. Después de resistirse largo tiempo a usar barbijo en público por el coronavirus, Trump insistió en que el país no necesita imponer una orden sobre su uso y afirmó que no tiene "ningún problema" en usar uno.