I ntentó evitar el robo de su camioneta y lo asesinaron de un balazo en la cara en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Uno de los dos delincuentes fue detenido.Alejandro Moges Rojas, un albañil de 56 años, fue asesinado cuando quiso evitar el robo de su camioneta Volkswagen Saveiro en el cruce de las calles Cañada de Gómez y Saujil, de Virrey del Pino, en el oeste del conurbano.

Más tarde, la policía halló el rodado abandonado y detuvo a un sospechoso del crimen, de 17 años, agregaron las fuentes de la investigación.

De acuerdo con el relato de testigos, todo sucedió cuando Moges Rojas detuvo su camioneta frente a un almacén y, sin apagar el motor, bajó unos instantes a realizar unas compras.Sin embargo, enseguida advirtió que delincuentes se habían subido al rodado con intenciones de robarlo, por lo que salió a la calle y se trepó por la ventanilla del conductor con intenciones de evitarlo.En ese momento, desde el interior de la Saveiro uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en el rostro de Moges, quien cayó gravemente herido.

"Estaba en casa y una vecina me llamó para decirme ‘a tu papá le robaron la camioneta y le pegaron en la esquina’. Cuando salgo lo veo venir caminando y no me di cuenta de qué tenía. Tenía el barbijo y sangre, pensé que lo habían cortado", relató Yamila, hija del albañil Moges Rojas, a la prensa.

Junto a su madre, María Zunilda, la joven recordó que su padre repetía que le habían robado la camioneta y que incluso quería entrar a la casa, situada a la vuelta del lugar del hecho, aunque ella llamó a su hermana para que, junto a su novio, lo llevaran al hospital en auto.

"Mi hermana lo llevó a (la clínica privada) Figueroa Paredes. En el camino nos cruzamos con la camioneta de mi papá con los asesinos al volante", relató la hija de la víctima.

Una vez en la clínica, Yamila contó que les pidieron dinero para atender a su padre aunque finalmente, sin asistirlo, les recomendaron que lo llevaran a un hospital porque necesitaba cirugía y allí no había cirujanos.

Por tal motivo, los familiares trasladaron por sus propios medios al herido al Hospital Paroissien de Isidro Casanova.

"Pensé que lo iban a llevar en ambulancia, pero tuvimos que llevarlo en el auto. En la mitad del camino mi papá ya no podía respirar mas, le faltaba el aire. Yo le decía que aguantara un poquito más y me decía ‘no puedo, no puedo’, me agarró la mano y me decía que se iba a morir", contó Yamila.Según la joven, al llegar a la guardia del hospital, su padre entró caminando ya que "no había una silla de ruedas ni una camilla que lo esperara"."Se bajó del auto caminando, dio todo para poder llegar; entró caminando y no le pusieron oxígeno, nada, y después dicen que llegó muerto. Lo dejaron que se muera, no le hicieron nada, entró caminando casi sin respirar", agregó la hija.

En el marco de la investigación que llevaron adelante efectivos de la DDI de La Matanza y de la comisaría de Virrey del Pino fue localizada primero la camioneta robada a Moges Rojas, que los delincuentes abandonaron en La Rioja, entre Chivilcoy e Hidalgo, de González Catán, a unas veinte cuadras del lugar del hecho.

Tras ello, se realizó un allanamiento de urgencia y fue detenido como sospechoso de haber participado del asalto y crimen de Moges Rojas un adolescente de 17 años, mientras que la policía procuraba dar con su cómplice aún prófugo.

Se analizan la cámaras de seguridad de la zona y se buscan testigos que aporten datos para dar con el otro delincuente.