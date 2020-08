A lberto Fernández realizó un balance de su gestión y reconoció que "es muy posible que la pobreza haya aumentado". En declaraciones radiales, el Presidente criticó las marchas contra su gestión en el marco de una pandemia. Repasando las medidas que tomaron desde el Ejecutivo para paliar la situación, resumió que "objetivamente, a la Argentina le fue mejor con el Covid que con el gobierno de Macri".

"Mentiría si digo que tenemos un cálculo, pero es muy posible que la pobreza haya aumentado", dijo el Presidente ante Radio 10, destacando que "desde marzo la economía se detuvo". Según Alberto Fernández, "gracias al auxilio especial que el Estado ha dado, la indigencia mejoró". En esa línea mencionó el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE); el Plan contra el Hambre; la Tarjeta Alimentar; la continuidad con los planes; la mejora en las condiciones de ingreso de los jubilados.

"Para nosotros -agregó-, el tema de la pobreza es un tema que tenemos que resolver urgentemente. Fue lo primero de lo que nos ocupamos cuando asumimos el gobierno". En esa línea dijo que "algunos indicios dan que la economía se está recuperando", como por ejemplo "la actividad industrial, más allá de lo que digan los agoreros del terror, está hoy en día produciendo más que lo que producía el 19 de marzo".

"Si revisamos los primeros cinco meses de la Argentina del 2020, en términos laborales, producto del ATP y de todas las medidas de prohibición de despidos, la doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el Covid que con el gobierno de (Mauricio) Macri. Es objetivamente así, son los datos estadísticos en términos laborales", destacó Fernández.

Por otra parte, el jefe de Estado criticó a la oposición que convoca a las distintas marchas. "Cualquier persona que entra al escenario público debe medir sus palabras", dijo.

En relación con Macri, expresó: "Pasó por Francia y después de su paso por Francia, volvieron todos los rebrotes. ¿Eso no lo cuenta? ¿No lo vio? ¿No estuvo ahí? Hablé con Pedro Sánchez días atrás y me contaba que tenía problemas en Barcelona y Madrid por los rebrotes. ¿Y eso no lo cuenta? Es una gran irresponsabilidad".

En ese sentido, recordó: "El primer día que yo dicté la cuarentena al día siguiente él me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle, que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso".

Las críticas también fueron para Ernesto Sanz. El ex líder y senador de la UCR reapareció y se preguntó "¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?". "Era mejor cuando estaba callado. Él un día decidió dejar la política y dedicarse a los negocios. Que se dedique a los negocios", respondió el líder del Frente del Todos.

En cuanto al tema sanitario, Alberto Fernández manifestó que "estamos logrando cierta estabilidad", aunque "no olvidemos que el tema no se ha superado". Entonces mencionó los casos de Jujuy, Salta, La Rioja y Mendoza.