H ay gente que nos pide hasta un paquete de garrapiñada al menos". El crudo testimonio pertenece a uno de los impulsores de las diversas iniciativas solidarias que apuntan a evitar que a ningún chico le falte su juguete, ni a sus familias una mesa navideña. Un fiel reflejo de lo denominado, por los que menos tienen, "la otra Navidad".

Padre de cuatro hijos de entre 8 años y un año, Augusto implora por un trabajo temporario aunque sea, y si no es por dinero, a cambio de alimentos. En este sentido, el hombre remarcó ante Crónica que "lo único que pido es un trabajito para poder llevarles un pan dulce a mis nenes". Él perdió su empleo durante la pandemia, y a pesar de que tiene amplia experiencia como electricista y albañil, debió vender sus pertenencias para alimentar a sus niños. Por lo tanto, ruega por una oportunidad laboral, que puede manifestarse al 11 4493-0066, y que le permita disfrutar de una Nochebuena, de la que carece habitualmente. En misma situación se encuentra Jorge, de 59 años, chofer profesional y seguridad, quien no dispone de trabajo desde marzo, y a partir de entonces se alimenta gracias a sus amigos y familiares, y no puede pagar el alquiler. Sólo una botella de agua corriente se observa en su heladera, y en consecuencia, su cena navideña es una utopía. Por esta razón, su única esperanza radica en una oferta laboral, que aguarda al 11 5038-6479. "Estoy dispuesto a hacer lo que sea", enfatizó el hombre.

Por experiencias tristes y extremas como estas nacen propuestas solidarias como la del Centro Hoy para Mañana, del barrio Pompeya en Merlo. La organización se enfoca en designar padrinos a 65 familias, quienes les entregarán el menú que ellos desean en la noche del 24 de diciembre. A su vez, fomentan donaciones de juguetes y alimentos para niños y sus seres queridos del barrio La Pradera, de la mencionada localidad, y de los distritos de Moreno y General Rodríguez. Las cuales pueden brindarse al 11 2787-9745.

En la Plaza Murialdo, de Villa Bosch, más de tres mil chicos concurrirán el martes próximo para recibir una bolsa con alimentos navideños y otra con perecederos. Posteriormente, los pequeños ingresarán, en forma ordenada, a un gazebo donde los esperará Papá Noel.

En tanto, hasta el mismo día, el Papá Noel de La Plata Solidaria será destinatario de las cartitas de los chicos de los diferentes puntos de la ciudad. Ellos tendrán sus golosinas, y a cambio donarán un juguete en buen estado para aquellos que no recibirán un obsequio por motivos económicos.

En base al mismo fin, los representantes de cada proyecto benéfico se refirieron a la otra Navidad. En primer lugar, Pablo Pérez, de la ONG platense, consideró que "es una fiesta muy particular porque los comedores han triplicado la asistencia de chicos y nuestra prioridad es que cada uno de ellos tengan la magia de Papá Noel". En tanto, Ángel, de Hoy para Mañana, reveló que "es horrible, yo pasé una infancia difícil y Navidad era un día más, un día más sin comer. Volví a recuperar las fiestas junto a mis hijos, y ahí me propuse que muchos niños tengan su Nochebuena, que lo vivan, que no sea un día más".