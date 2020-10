L uego de los incidentes protagonizados el pasado lunes en Merlo, donde decenas de estafados se manifestaron frente a la casa de un empresario sindicado como propietario de una concesionaria trucha en la que se vendían autos de alta gama que nunca les fueron entregados, la causa avanzó ayer en la fiscalía N°3 de Morón, donde al menos 50 personas se presentaron por la tarde para ratificar las denuncias correspondientes.

"Es desesperante, nos vendieron a todos el mismo auto que no existe. Cuando ibas a la empresa, había entre doce y dieciséis autos que exhibían, que no tenían patente, nos hacían dejar la seña de 20.000 pesos y algunos más, y teníamos que llevar una suma mayor cuando retirábamos el auto", describió a Crónica Cristian, uno de los varios damnificados. Es que a pesar de las presentaciones judiciales presentadas, se estima que habría otras decenas que todavía no realizaron su denuncia.

En este sentido, la víctima pidió: "Es fundamental que todas las personas que compraron y no recibieron nada, o a las que sólo los convencen con excusas como me hicieron a mí, vayan a la fiscalía".

El hecho, que lleva varios meses ente bambalinas judiciales, tomó relevancia pública el lunes cuando un grupo de vecinos se manifestó frente a la puerta de la casa de uno de los acusados que terminó detenido, y según denunciaron forma parte de una organización delictiva que simulaba tener una concesionaria y vendía por redes sociales autos usados, pero cuya operatoria en realidad era obtener anticipos sin entregar los vehículos.

Además del detenido, la banda estaría compuesta por unas diez personas. Fuentes judiciales consultadas confirmaron que los denunciados montaron una empresa en la que aparentaban tener autos en exposición para que las víctimas los vieran y creyeran que se podía hacer la transacción con muchas facilidades.

"Llegabas y te prometían el oro y el moro. Cuotas, formas de pago en pesos y la posibilidad de salir sorteado. Yo necesitaba el auto para trabajar, me sacaron plata pero además mis sueños y los de mi familia y hasta que no respondan como corresponde no pienso parar", confirmó Cristian, que reclamó agilidad en los procesos o "vamos a seguir protestando".

En la causa que tramita la fiscal Valeria Courtade hay, además de las denuncias, prueba de los pagarés y capturas de las publicaciones fraudulentas en Facebook.