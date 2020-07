G eraldine Martínez, detenida acusada de haber intentado asesinar a la conductora de Canal 26 Melisa Zurita, actual pareja de su ex esposo y padre de sus dos hijos, el empresario Gustavo Holstein, escribió en su muro de Facebook. "El 6 de junio tomé la peor decisión de mi vida", afirmó. Sobre su trastorno psicológico, Martínez expresó en las redes que "debido a tantas violencias" presuntamente ejercidas por su ex marido contra ella y sus hijos, entró en una profunda depresión. "En julio de 2019 me interné por voluntad propia en la clínica Avril y seguí con un tratamiento ambulatorio, que debido a la pandemia tuvo que ser suspendido", explicó. "Aunque seguía de forma virtual no era suficiente para tratar el trastorno de salud mental que me aqueja", agregó y dio su versión: "Fui a pedirle explicaciones a Gustavo, el padre de mis hijos. Nunca tendría que haber ido, jamás pensé en las consecuencias. Pero jamás fui a hacerle daño a su esposa y a su hija. Soy mamá, no lo haría. Lo juro". "Toqué la puerta, ella al verme se asustó y me empezó a gritar. Le pedí ver a Gustavo y me dijo que no estaba, que lo llame. Yo no llevaba celular y me arrojó el de ella con el número marcado. Siguió echándome y al advertir que estaba sin vehículo me señaló un llavero que está al lado de la puerta y me dijo que me fuera con su Jeep hasta la entrada para después tomarme un remís. Y fue lo que hice", escribió Martínez. "No hubo forcejeo, ni amenazas, ni cuchillo, ni trincheta, ni cómplices".

Martínez estuvo en pareja con el empresario entre 2005 y 2012 y tuvieron dos hijos. Acusó a Zurita de hacerles daño físico y psicológico a sus hijos. Posteó una captura de un informe de la Defensoría de Menores de la ciudad de Buenos Aires a partir de la derivación de la Oficina de Violencia Doméstica, donde el equipo técnico que entrevistó a los menores manifiesta que del relato de los menores se desprende la existencia de malos tratos de la conductora hacia ellos y una minimización de esos hechos por parte de Holstein. A la periodista le dieron una restricción de acercamiento. Holstein dejó de ver a sus hijos desde entonces. "Nadie pensó en mis hijos. Por lo que están pasando y sufriendo", escribió.