Después de dos semanas de conflicto, finalmente Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas dejaron la estancia Casa Nueva en medio de celebraciones y fuegos artificiales que lanzaron quienes acompañaron el reclamo del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos. Como se negaba a dejar el predio y a firmar la resolución judicial, Dolores Etchevehere quedó detenida. La mujer fue apresada por "desobediencia judicial", según informó el fiscal. En tanto, los militantes que la acompañaban no fueron detenidos. Dolores había difundido al mediodía un audio donde aseguraba: "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta". Y siguió: "Una vez más la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví estos once años de calvario". "Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos y acepta sus órdenes", dijo la mujer. Alrededor de las 19.20 horas, los hermanos varones, junto con su madre, ingresaron a la estancia acompañados por personal policial para hacerse cargo del lugar.