T iempo atrás, María Fernanda Callejón contó por primera vez en forma pública que sufrió abusos cuando era niña por parte de un familiar. Pero la actriz reveló tremendos detalles de la difícil situación que le tocó vivir. Según su relato en "Podemos hablar", tenía entre nueve y diez años y ocurrió cuando vivía en medio del campo en Villa Carlos Paz. Con lágrimas en los ojos y quebrada por la emoción, la panelista recordó: "Todo el mundo conoce Villa Carlos Paz como si fuese la gran ciudad, pero en invierno es un pueblo. Y en honor a mi vieja, ella nunca me dejaba sola a la noche. Pero en esos días vino un tío lejano, era primo de mi abuelo de parte de mi padre, a arreglar el auto. Y se quedó unos días. Se quedaba en el taller", relató. Y agregó: "A la tarde yo tomaba la leche y miraba la telenovela de Andrea del Boca. El hombre le decía a mi papá que quería ir al baño porque en el galpón no había y era la excusa para entrar a mi casa. Lo hacía a la tarde, cuando mi mamá llevaba a mi hermana a inglés y yo me quedaba sola. Iba al baño y cuando volvía hacía lo que tenía que hacer, que era abusar de mí". Sensibilizada por su tremendo recuerdo, la actriz no pudo evitar el llanto al aire del programa, pero continuó: "El hombre se quedó tres meses en mi casa y fue sistemático. Mi papá nunca se enteró. Es difícil. Cuando era chiquita pensaba que mi papá lo iba a matar y que él iba a ir preso. Ese era uno de los motivos por los cuales no lo contaba". No hay ninguna posibilidad de que después de pasar por eso tan traumático puedas contarlo. Tenés que hacer tu proceso y eso es muy difícil, sobre todo en ese contexto hace tantos años. Hoy es distinto", consideró. Y cerró: "Quiero decirles que no se confíen. Porque a veces uno se confía porque es un padre presente, como yo, o mi mamá, que era una madraza terrible. Y sin embargo, me pasó. Hay que estar atento porque suele suceder que esta gente está activa cuando menos te lo imaginás, no podés descuidarte ni un segundo".