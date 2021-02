E s tal vez la palabra más buscada desde la muerte de Diego Armando Maradona. Romina Milagros Rodríguez, conocida como "Monona", fue cocinera del astro hasta sus últimos días, lo acompañó en momentos difíciles, por lo que conoció a fondo su intimidad y su personalidad, y su declaración es imprescindible para saber cómo y por qué murió el "Diez", ya que estuvo en la casa en el fatal momento. La mujer decidió romper el silencio y dio una entrevista a Rodrigo Lussich para "El show de los escandalones". Esa mañana, la del 25 de noviembre del año pasado, nadie podía creer que Maradona había muerto. Los intentos por reanimarlo no lograron que despertara. "Fue una locura, el conteo 1, 2, 3 para el RCP no lo olvidaré jamás. Yo le gritaba ‘Diego, despertate, Diego, te amo’, yo no quería escuchar que Diego estaba muerto, para mí era mentira. Después llegaron todos, Gianinna, Dalma, Verónica, las hermanas, Claudia, al mismo tiempo que un montón de ambulancias".

Antes de relatar los últimos minutos de Diego contó situaciones cotidianas junto a él. "Escuchaba a Rodrigo Tapari todo el tiempo y cerca de las 19 bailábamos junto al fogón". Con respecto a los hijos, señaló que Gianinna estaba, lo llamaba y venía. "Dalma no venía, pero hablaba todo el tiempo por teléfono con él, no podía venir por el Covid, porque tenía una hija chiquita. Con Jana era otra relación, no era como con Dalma y Gianinna. Era paternal, pero era distinto. Se quedaba a dormir, pero yo también me quedaba... Dieguito Fernando iba siempre, él amaba al nene y le cambiaba el humor, crearon un lazo hermoso".

Con respecto al entorno aseguró: "Hay muchas cosas que se dicen. Diego sabía todo, él se hacía el boludo. Decía ‘yo me hago el boludo, los dejo correr hasta donde yo quiera y después les corto las piernas’. Se daba cuenta si le faltaba un reloj y es verdad que tenía cosas de valor cerca y una caja de seguridad debajo de su cama". También recordó que Maradona no estaba enojado los últimos días antes de morir. "Quería estar solo, no quería escuchar ruidos. Quería estar tranquilo. Le molestaba la gente extraña y se ponía loco".